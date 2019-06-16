Beşiktaş, Okechukwu Azubuike ile anlaştı

Süper Lig'de geçen sezonu üçüncü sırada bitiren Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile kiralık sözleşmesi sona eren Nijeryalı orta saha Okechukwu Azubuike ile anlaşmaya vardı.

Siyah-beyazlıların bu transfer için futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Mısır kulübü Pyramids'e 1 milyon 250 bin Euro ödeyeceği gelen haberler arasında. Nijeryalı yıldız, geçen sezon Rize'de 14 maçta 1214 dakika süre alırken 1 gol 1 asistlik performans ortaya koydu. Bu arada sol beke takviye yapmak isteyen ve listede ilk sıraya Umut Meraş'ı alan Beşiktaş'a Almanya'dan rakip çıktı. Geçen sezon Bursaspor forması ile başarılı bir performans sergileyerek tüm dikkatleri üzerine çeken ve A Milli Takım'a davet edilen 23 yaşındaki futbolcuya Borussia Mönchengladbach da talip oldu.

(Sabah)