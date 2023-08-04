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04 Ağustos 2023 Cuma 16:26:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2023 Cuma 16:26:00

Beşiktaş- Neftçi maçının hakemi belli oldu

Kaynak: AA

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Beşiktaş ile Azerbaycan ekibi Neftçi arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçını İsviçreli hakem Lukas Fahndrich yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü turnuvasında, 10 Ağustos Perşembe günü başkent Bakü'deki 8 KM Stadı'nda oynanacak Neftçi-Beşiktaş mücadelesinde İsviçreli hakem Lukas Fahndrich düdük çalacak.

Fahndrich'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jonas Erni ile Guillaume Maire üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise İsviçreli Lionel Tschudi olacak.

Etiketler : beşiktaş neftçi spor futbol
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