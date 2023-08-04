Beşiktaş- Neftçi maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş- Neftçi maçının hakemi belli oldu

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü turnuvasında, 10 Ağustos Perşembe günü başkent Bakü'deki 8 KM Stadı'nda oynanacak Neftçi-Beşiktaş mücadelesinde İsviçreli hakem Lukas Fahndrich düdük çalacak.



Fahndrich'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jonas Erni ile Guillaume Maire üstlenecek.



Müsabakanın dördüncü hakemi ise İsviçreli Lionel Tschudi olacak.