Beşiktaş, İspanyol futbolcu Francisco Montero'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş, daha önce anlaşmaya vardığı ve son görüşmeler için İstanbul'a getirdiği İspanyol stoper Francisco Montero'yu kadrosuna kattığını açıkladı

Siyah-beyazlılar, N'Sakala, Welinton ve Mensah transferlerinden sonra bir ismi daha açıkladı.

Beşiktaş, 21 yaşındaki İspanyol stoperi kiralık olarak kadrosuna kattı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI;

Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi İspanyol ekibi Atletico Madrid kulübünde bulunan futbolcu Francisco Montero ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır."