Beşiktaş, İspanyol futbolcu Francisco Montero'yu kadrosuna kattığını açıkladı
Kaynak: AA
Beşiktaş, İspanyol futbolcu Francisco Montero'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Beşiktaş, daha önce anlaşmaya vardığı ve son görüşmeler için İstanbul'a getirdiği İspanyol stoper Francisco Montero'yu kadrosuna kattığını açıkladı
Siyah-beyazlılar, N'Sakala, Welinton ve Mensah transferlerinden sonra bir ismi daha açıkladı.
Beşiktaş, 21 yaşındaki İspanyol stoperi kiralık olarak kadrosuna kattı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI;
Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi İspanyol ekibi Atletico Madrid kulübünde bulunan futbolcu Francisco Montero ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır."
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