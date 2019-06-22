  • Bist 100
    94.022
  • Dolar
    5,8224
  • Euro
    6,6297
  • Altın
    261,8990
İstanbul
24 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Etiyopya'da yerel hükümete darbe girişimi Etiyopya'da yerel hükümete darbe girişimi
"Oğlumun kanı yerde kalmadı" "Oğlumun kanı yerde kalmadı"
2019 CEV Avrupa Altın Lig'inde şampiyon Türkiye 2019 CEV Avrupa Altın Lig'inde şampiyon Türkiye
Trump'tan İran'a mesaj: Kendisinin en iyi arkadaşı olurum Trump'tan İran'a mesaj: Kendisinin en iyi arkadaşı olurum
Yaşlılık maaşı ile 10 yılda biriktirdiği 23 bin lirasını çaldılar Yaşlılık maaşı ile 10 yılda biriktirdiği 23 bin lirasını çaldılar
Yaşlılık maaşı ile 10 yılda biriktirdiği 23 bin lirasını çaldılar Yaşlılık maaşı ile 10 yılda biriktirdiği 23 bin lirasını çaldılar
Rodallega elden kaçtı! İşte yeni takımı Rodallega elden kaçtı! İşte yeni takımı
Merkel'den kamu kurumlarına "güvenilirlik" uyarısı Merkel'den kamu kurumlarına "güvenilirlik" uyarısı
Hindistan'da yaklaşık 5 milyon kişi içme suyu sıkıntısı çekiyor Hindistan'da yaklaşık 5 milyon kişi içme suyu sıkıntısı çekiyor
Beytüllahim'deki Doğuş Kilisesi'nde taş vaftiz teknesi bulundu Beytüllahim'deki Doğuş Kilisesi'nde taş vaftiz teknesi bulundu
Son Dakika: Tunceli-Merkez kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi Son Dakika: Tunceli-Merkez kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Beşiktaş için sürpriz kaleci iddiası Beşiktaş için sürpriz kaleci iddiası
Vali ve balık adamlardan Gökpınar Gölü'nde temizlik çalışması Vali ve balık adamlardan Gökpınar Gölü'nde temizlik çalışması
Diagne'nin yeni takımı belli oldu Diagne'nin yeni takımı belli oldu
İran medyasında "tanker saldırılarının arkasında Suudi Arabistan var" iddiası İran medyasında "tanker saldırılarının arkasında Suudi Arabistan var" iddiası
Moritanya seçmeni cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında Moritanya seçmeni cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında
Üsküdar 23 Haziran seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları nasıl? Üsküdar 23 Haziran seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları nasıl?
Ümraniye 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları! Ümraniye 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!
23 Haziran Esenyurt seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları son dakika! 23 Haziran Esenyurt seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları son dakika!
Maltepe 23 Haziran seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları nasıl? Maltepe 23 Haziran seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları nasıl?
Pendik 23 Haziran son dakika oy oranları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu! Pendik 23 Haziran son dakika oy oranları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu!
İran'da CIA için casusluk yapmakla suçlanan kişi idam edildi İran'da CIA için casusluk yapmakla suçlanan kişi idam edildi
Seçim yasakları başladı Seçim yasakları başladı
Prof. Dr. Şekerel: Ebeveynler besin alerjili çocuğun zamanla alerjilerinden kurtulabileceğini bilmeli Prof. Dr. Şekerel: Ebeveynler besin alerjili çocuğun zamanla alerjilerinden kurtulabileceğini bilmeli

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Haziran 2019 19:15 | Cumartesi

Beşiktaş için sürpriz kaleci iddiası

Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ediyor.

Siyah beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı ile yapılan transfer toplantısı sonrası listedeki futbolcuları için girişimler de başladı. Beşiktaş'ın kaleci transferinde Antwerp forması giyen Sinan Bolat'ı gündemine aldığı öne sürüldü.

Belçika basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Sinan Bolat'ı transfer etmek istiyor.

Antwerp'te başarılı performans sergileyerek Milli Takım'a kadar yükselen Sinan Bolat'ın şu anda tatilde olduğu ve transfer konusunda kararını tatilden sonra vereceği belirtildi.

Belçika kulübüyle sözleşmesi 1 yıl daha devam eden kaleciyle yeni mukavele yapılmak istendiği de vurgulandı.

Tunceli-Merkez kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
İran medyasında "tanker saldırılarının arkasında Suudi Arabistan var" iddiası
Seçim yasakları başladı
Trump: İran'a karşı askeri harekat halen masada
Dışişleri'nden ABD'ye rapor tepkisi: İkiyüzlü ve ibret verici bir yaklaşım
"31 Mart'ta oyumuzu tırtıklayanlara fırsat yok"
'Ebeveynler besin alerjili çocuğun zamanla alerjilerinden kurtulabileceğini bilmeli'
Diagne'nin yeni takımı belli oldu
Sultan 2. Abdülhamid Han'ın haritasının "çok özel" sırrı
Türk profesöre ABD'deki dahiler kulübünden büyük ödül
"Yılbaşından bugüne 111 terörist saldırısını engelledik"
Oy verirken bunlara dikkat
Konut satışında rekor kıran ilçe: En yakın rakibi Pendik'i 3'e katladı
Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlere büyük darbe
Oğlunun sünneti için yağlı güreş düzenledi
İstanbul’da iptal edilen seçim 23 Haziran’da yenileniyor
ABD, 5 Çin teknoloji firmasına daha yaptırım uyguladı
Sebze - meyve fiyatları dibi gördü
"Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez"
Norveç'te PKK'nın sözde sorumlu seviyesine gelmişti, Bingöl'de yakalandı tutuklandı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ