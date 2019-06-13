13 Haziran 2019 14:47 | Perşembe
Beşiktaş, futbol şubesi kurucusu Şeref Bey'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı
Beşiktaş Kulübü, futbol şubesi kurucusu Şeref Bey'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı
Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadeler kullanıldı:
"Futbol şubemizin kurucusu, futbol takımımızın ilk kaptanı ve aynı zamanda teknik direktörlüğünü yapan Beşiktaş'ın Şeref'i Ahmet Şerafettin Bey'i (Şeref Bey) vefatının 86. yılında saygıyla ve minnetle anıyoruz."
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