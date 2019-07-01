Beşiktaş, Fenerbahçe’nin gündemindeki Konoplyanka ile prensip anlaşması sağladı

Siyah-beyazlı yönetim prensipte el sıkıştığı oyuncunun yıllık maliyetini düşürmek için çalışmalara devam ediyor. Öte yandan Ukraynalı forvetin özellikle hücum gücü yüksek ve ofansif oyun anlayışı sebebiyle Beşiktaş’ın kendisine en uygun takım olacağını söylediği öğrenildi. Geçen sezon 25 maçta 3 gol ve 2 asistle oynayan 29 yaşındaki oyuncu, yıllık 2,6 milyon avroya oynadığı Schalke’den ayrılmaya karar verdiğini açıklamıştı.

SICAK BAKIYOR

Sağ ve sol kanada takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, bir taşla iki kuş vurmaya hazırlanıyor. Swansea City ile sözleşmesi sona eren Luciano Narsingh her iki kanatta da görev yapabiliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın da istediği 28 yaşındaki Hollandalı futbolcu şartların sağlanması hâlinde siyah-beyazlı formayı giyecek. Ancak transferin önündeki tek engel Narsingh’in menajerlerinin istediği 2 milyon avro imza parası. Siyah-beyazlı yöneticiler bu rakamı aşağıya çekmek için yoğun mesai harcıyor.

(Türkiye)