Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'de sezonun son derbisi Vodafone Park'ta oynanacak. Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.



Ligde oynadığı son 2 maçta önce Kasımpaşa ardından Yeni Malatyaspor'u deviren Beşiktaş, sarı-lacivertli rakibini yenerek üçüncü sıra için şansını sürdürmenin peşinde. 2 haftadır 3 puana hasret olan Fenerbahçe ise deplasmandan galip dönmek istiyor.

Mücadele öncesinde Sergen Yalçın'ın öğrencileri 56, Tahir Karapınar'ın talebeleri ise 50 puanda.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı saat 21.00'de başlayacak ve mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU...

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Elneny, Lens, Atiba, Boateng, Boyd, Burak.

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Tolga, Deniz, Ferdi, Emre, Muriqi.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR...

Derbide Beşiktaş N'Koudou'dan, Fenerbahçe ise Mehmet Ekici, Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç ve Gustavo'dan faydalanamayacak.

REKABETTE 350 MAÇ GERİDE KALDI...

Beşiktaş ile Fenerbahçe, daha önce 350 kez karşı karşıya geldi. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 96 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 485 golüne, Beşiktaş 441 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ SON DÖNEMDE ZORLANIYOR...

Beşiktaş, sahasında konuk edeceği Fenerbahçe karşısında son maçlarda kazanmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı son 25 derbiden sadece 4'ünü galibiyetle tamamlayabildi. Fenerbahçe bu dönemde 12 kez kazandı. Söz konusu periyotta iki takım arasındaki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı..