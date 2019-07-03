Beşiktaş, Dorukhan Toköz için en az 15 milyon Euro istiyor

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon sergilediği performansla göz dolduran ve A Milli Takım'ın kapılarını da kendisine açan Dorukhan Toköz'ün potansiyeli, Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekti. Beşiktaş'taki mali sıkıntılar nedeniyle siyah-beyazlı yönetimin de, Dorukhan'ın satışına sıcak baktığı öğrenildi.

İtalya'dan Inter, Lazio ve Udinese'nin genç futbolcuya resmen talip olduğu kaydedilirken Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, oyuncusu için en az 20 milyon Euro talep ettiğini taraflara iletti. Bu rakamın pazarlıkla 15 milyon euro seviyesine düşebileceği belirtildi. İtalyan ekipleri 10 milyon Euro seviyesinde bir teklif hazırlarken ekstra bonusu da bu rakama ekleyecekleri öğrenildi.

SASSUOLO VE GENOA SIRADA

Bu arada diğer İtalyan kulüpleri Sassuolo ve Genoa'nın da Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı ileri sürüldü. Kartal'ın ise Mahmut Tekdemir'i Dorukhan'ın alternatifi olarak listesine dahil ettiği belirtildi. Okan Buruk'un "Kimseyi satmayı düşünmüyoruz" demesine rağmen Beşiktaş'ın Dorukhan'ın ayrılığı halinde Başakşehir'e 2.5 milyon Euro teklif götüreceği öne sürüldü.

(Sabah)