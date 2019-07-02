Beşiktaş, Dorukhan Toköz için 15-20 milyon Euro bonservis bedeli bekliyor

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve büyük bir çıkış ortaya koyarak A Milli Takım'a kadar yükselen Dorukhan Toköz için kulübe ulaşan resmi teklif olmasa da menajerlerin yoklaması devam ediyor.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu için Avrupa'nın önde gelen ekipleri sıraya girdi. İngiliz devi Liverpool'un Dorukhan ile ciddi şekilde ilgilendiği kaydedilirken, Lazio'nun da bonservisini soruşturduğu belirtildi. Dorukhan için kulüple temasa geçen menajerlere Başkan Fikret Orman net bir mesaj verdi.

Orman, "Dorukhan bizim için çok önemli ve genç bir isim. Dorukhan için 15-20 milyon Euro'dan aşağı kimse kulübün kapısına gelmesin" diyerek tavrını ortaya koydu.

Değerini 11'e katladı

Siyah-beyazlılara geçtiğimiz sezon başında Eskişehirspor'dan transfer olduğunda Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 500 bin Euro olan Dorukhan Toköz, 1 yılda değerini 11 katına çıkardı ve 5.5 milyon Euro'ya ulaştı.

(Sabah)