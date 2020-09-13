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13 Eylül 2020 Pazar 22:27:00 - Güncelleme:13 Eylül 2020 Pazar 22:27:00

Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti

Kaynak: DHA

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Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Ali Şansalan, Mustafa Emre Eyisoy, Serkan Olguncan

TRABZONSPOR: Uğurcan - Serkan, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet (Dk. 45 Abdurrahim Dursun), Abdulkadir Parmak, Flavio, Guilherme (Dk. 84 Ahmet Canbaz), Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban (Dk. 77 Edgar)

BEŞİKTAŞ: Ersin - Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Oğuzhan (Dk. 49 Dorukhan), Mensah (Dk. 80 Ljajic), Hasic (Dk. 72 Lens), Boyd (Dk. 80 Atakan), Larin (Dk. 72 Umut Nayir)

GOLLER: Dk. 85 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor) - Dk. 29 Boyd, Dk. 64 (P) Mensah, Dk. 74 Lens (Beşiktaş)

KIRMIZI KART: Flavio (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Kamil Ahmet, Flavio (Trabzonspor) - N'Sakala, Welinton (Beşiktaş)

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında Medical Park Stadyumu'nda Trabzonspor'a konuk olan Beşiktaş, dev maçtan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla bordo mavililer sezona mağlubiyetle başlarken, konuk ekip ise Trabzon'dan 3 puanla ayrıldı.

7'nci dakikada sol kanatta topla buluşup sıfıra inen Kamil Ahmet'in ceza alanı gönderdiği topa Ekuban ayak koydu. Savunma topu kornere çeldi.

11'inci dakikada ceza sahasına gönderilen taç atışında Nwakaeme'nin ters pozisyonda kaleye gönderdiği top, üstten auta çıktı.

29'uncu dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Serkan Asan'ı çalımlayan Boyd'un sert şutunda top Hüseyin'in de kafasına çarparak ağlarla buluştu: 0-1.

38'inci dakikada Necip'in sağ kanattan ortasına Larin kafa vuruşu yaptı, top üstten auta çıktı.

41'inci dakikada Atiba'nın yerden ara pasında ceza alanında topla buluşan Boyd'un aşırtma şutunu savunma güçlükle önledi.

47'nci dakikada rakiplerini geçerek sağ çaprazdan ceza alanına giren Mensah'ın sert şutunda top yandan auta çıktı.

60'ıncı dakikada kullanılan köşe vuruşunda Atiba, Flavio ile mücadelesinde yerde kaldı. VAR incelemesi sonucu hakem Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Flavio'da ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

64'üncü dakikada Mensah'ın penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

67'nci dakikada Nwakaeme'nin ceza alanı dışından sert şutu kaleci Ersin'in kucağında kaldı.

74'üncü dakikada Dorukhan'ın sol kanattan yerden ortasına Lens ayak koydu, top filelere gitti: 0-3.

79'uncu dakikada Abdülkadir Parmak'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Ersin, 2 hamlede topu kucakladı.

85'inci dakikada Campi'nin uzun ortasına Abdülkadir Ömür kafasıyla dokundu. Top, ceza alanı önüne çıkan kaleci Ersin'in yanından ağlarla buluştu: 1-3.

Müsabaka deplasman ekibinin 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

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