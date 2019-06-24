24 Haziran 2019 09:21 | Pazartesi
Beşiktaş, Crystal Palace’da forma giyen Jairo Riedewald’ı gündemine aldı
Savunmanın soluna takviye yapmak isteyen Beşiktaş’ın Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’da forma giyen Jairo Riedewald’ı gündemine aldığı bildirildi.
İngiliz ekibinin 2 sezon önce Ajax’tan 9 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Riedewald’ın geçen sezon az oynadığı için fiyatının 5 milyon euroya kadar düştüğü kaydedildi. Kartal, Hollandalı’nın işini 3 milyon euroya bitirmeyi hedefliyor.
(Star)
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