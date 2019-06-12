Beşiktaş, Bordeux forması giyen sağ bek Sabaly için girişimlere başladı
Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Siyah-Beyazlılar, sağ bek için Fransız ekibi Bordeaux’nun 26 yaşındaki Senegalli oyuncusuna kancayı attı. Sabaly ile Fenerbahçe ve Napoli’nin de ilgilendiği öğrenildi.
Yeni sezonda şampiyon olmayı hedefleyen Beşiktaş, teknik direktörlük için Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalar imzalamaz transfer için harekete geçti. Sağ bekte Gökhan Gönül’e alternatif bir isim arayan Siyah-Beyazlılar’ın Avcı’nın raporu doğrultusunda Fransız ekibi Bordeaux’da forma giyen Youssouf Sabaly için düğmeye bastığı ortaya çıktı. Bordeaux’nun teknik direktör Pau lo Sousa’nın 3-4-3 sistemine uymadığı için gözden çıkardığı 26 yaşındaki Senegalli oyuncu için 3.5 milyon euro bonservis talep ettiği belirtiliyor. Beşiktaş’ın, Fenerbahçe ve Napoli’nin de listesinde olan Sabaly’nin transferini 3 milyon euronun altında bitirmeye çalıştığı öğrenildi.
(Star)
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