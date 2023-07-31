Beşiktaş, Ante Rebic'in transferi için görüşmelerin başladığını açıkladı
Kaynak: AA
Beşiktaş, Hırvat futbolcu Ante Rebic'in transferi için kulübü Milan ve oyuncuyla görüşmelerin başladığını bildirdi.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ante Rebic'in transferi konusunda, futbolcu ve kulübü AC Milan ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.
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