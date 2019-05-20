Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın peşinde

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan ve şampiyonluk şansını kaybeden Medipol Başakşehir'in 55 yaşındaki teknik direktörü Abdullah Avcı bir süredir Beşiktaş'ın gündemindeydi. Sezon sonunda Şenol Güneş'in ayrılacak olması nedeniyle teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar Abdullah Avcı için ilk girişimlerine başlıyor.

Beşiktaş yönetimi, turuncu lacivertlilerin deneyimli çalıştırıcısı ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Taraflar arasındaki ilk görüşme bu hafta içinde gerçekleşecek.

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, 28 Şubat 2019'da, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü için Türkiye Futbol Federasyonu'yla [TFF] anlaşmaya varmıştı. Deneyimli çalıştırıcı bu süreçte milli takımın 22 Mart'ta Arnavutluk, 25 Mart'ta ise Moldova ile oynadığı maçlara, TFF'nin görevlendirmesi üzerine takımın başında çıkmıştı.

Bu sezon Abdullah Avcı yönetiminde ligin büyük bölümünü lider götüren ve 24. haftanın sonunda en yakın takipçisi Galatasaray'ın 8 puan önünde yer alan Medipol Başakşehir üst üste aldığı başarısız sonuçlar almış ve dün oynanan maçta Galatasaray'a 2-1 mağlup olmalarıyla şampiyonluk şansını kaybetmişti.

(NTV)