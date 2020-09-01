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01 Eylül 2020 Salı 23:04:00 - Güncelleme:01 Eylül 2020 Salı 23:04:00

Berke Akçam 400 metre engellide 20 yaş altı Türkiye rekoru kırdı

Kaynak: AA

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Turkcell Türkiye 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde Berke Akçam, 400 metre engelli branşında 50.42'lik dereceyle Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Burhan Felek Spor Kompleksi Ekrem Koçak Pisti'ndeki Turkcell Türkiye 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda 18 yaşındaki atlet Berke Akçam, 400 metre engellide en iyi derecesini bir saniyeden fazla geliştirdi.

Berke Akçam, Sinan Ören'e ait 50.84'lük eski rekoru 50.42'ye indirdi. Bu derece, Türkiye tüm zamanlar listesinde de genç atleti dördüncü sıraya yükseltti.

İlk gün yapılan yarışmalarda birinciliği elde eden sporcular, şehirleri ve dereceleri şöyle:

ERKEKLER:

100 metre : Umut Uysal, Sakarya, 10.57

400 metre: Kubilay Ençü, İzmir, 48.25

1500 metre: Devrim Kazan, İstanbul, 3.52.08

5000 metre: Mahsum Değer, Van, 15.29.38

400 metre engelli: Berke Akçam, Bursa, 50.42

Uzun atlama: Yunus Emre Gümüş, Bursa 7,29

Yüksek atlama: Orhan Baştürk, Kütahya, 2,11

Gülle atma: Savaş Parlak, Ankara, 18,71

Çekiç atma: Halil Yılmazer, Ankara, 70,44

KADINLAR:

100 metre: Zülha Armutçu, Trabzon, 12.03

400 metre: Nevin İnce, Van, 56.79

800 metre: Süreyya Yıldız, Gaziantep, 2.11.85

3000 metre: Rümeysa Coşkun, Isparta, 9.41.63

400 metre engelli: Büşra Altınbaş, Trabzon, 1.01.56

3000 metre engelli: Şevval Özdoğan, Niğde, 10.37.65

Üç adım atlama: Gizem Akgöz, İzmir, 12,85

Sırıkla atlama: Beyza Baş, Sakarya, 3,40

Disk atma: Özlem Becerek, İstanbul, 56.86

Cirit atma: Esra Türkmen, Adana, 55,90

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