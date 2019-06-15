Türk Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Atalanta'ya transferi an meselesi olan eski oyuncusu Ruslan Malinovskyi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Shakhtar döneminden yıldızını yorumlayan Lucescu, 26 yaşındaki Malinovskyi'nin de dünya futboluna sunduğu yeteneklerden bir olduğunu söyledi.

İtalyan basınına konuşan Lucescu, "Benim liderliğimde çıkan birçok oyuncu Avrupa'da başarılı oluyor. Geçen günkü Ukrayna'nın Sırbistan'ı 5-0 yendiği maça bakın, 11 ismin 7'sini ben çıkardım. Türkiye de aynı şekilde. Hep ilk ben şans verdim. Malinovskyi de çok güçlü bir isim, Atalanta'ya çok faydalı olacak. Gian Piero Gasperini'nin çalışmalarını ve sistemini çok beğeniyorum. Güzel bir takım inşaa etti ve üzerine koyarak ilerliyor" dedi.

"ZEKİ VE MERİH'İ DE BEN BULDUM"

Mircea Lucescu geçtiğimiz günlerde Romanya'da bir TV kanalına özel açıklamalarda bulunurken, şöyle konuşmuştu; "Benim 2. ligde oynarken keşfettiğim Mehmet Zeki Çelik 2 gol attı. Rusya ve İran maçlarında onu oynattım ve Lille aldı. Lille'de başarılı bir sezon geçirdi, 2. oldu ve Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Milli Takım'da Merih'i oynattım, 21 yaşındayken, onu da Sassuolo aldı. Şimdi Juventus'a gidiyor. Önemli olan oyunculara zamanı ve hata yapma şansını vermek."

Ukrayna'nın 5-0 maçında Andrey Pyatov, Nikolay Matvienko, Sergey Krivtsov, Taras Stepanenko, Alexander Zinchenko , Alexander Karavaev ve Ruslan Malinovsky görev almış son 15 dakikada da Viktor Kovalenkoşans bulmuştu

(Sporx)