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22 Ağustos 2020 Cumartesi 09:54:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2020 Cumartesi 09:54:00

Belhan'da Galatasaray kararını açıkladı

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Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da Belhan'da kararını değiştirerek gitmeyeceğini açıkladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımdaki geleceği merak edilen Belhanda ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürerken sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar nokta atışı takviylerle kadrosunu güçlendirmenin hesaplarını yapıyor. Geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayan ve Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray transferde emin adımlar atarak hata yapmak istemiyor.

Feghouli'nin geleceği merak konusuydu

Galatasaray'da Radamel Falcao ve Fernando Muslera ile birlikte takımda en yüksek ücrete sahip isimlerden biri olan Sofiane Feghouli takımda kalmaya karar verdi.

Belhanda Karar değiştirdi

Galatasaray'da Feghouli'nin kalma kararı almasından sonra Belhanda da fikrini değiştirdi, gitmeyeceğini bildirdi.

Bir sene daha kontratı olan 30 yaşındaki futbolcu, kendisine yapılan teklifleri değerlendirmeme kararı aldı. Cim-Bom'da ve İstanbul'da her fırsatta mutlu olduğunu söyleyen Faslı oyuncu kariyerini sarı-kırmızılı takımda sürdürecek. Yakın tarihte İstanbul'da ev alan ve ailesiyle tatile bile gitmeyen Belhanda, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen yeni sezon hazırlıklarında da yine en konsantre isimlerden biri olduğu ifade edildi.

Tesislere her zaman en erken gelen isimler arasında olan tecrübeli futbolcunun bu motivasyonu teknik kadroyu da umutlandırdı. Bir sene daha sözleşmesi bulunan ve Galatasaray'dan 3 milyon 350 bin euro garanti ücret alacak olan Belhanda'nın, son senesi olması nedeniyle bu sezon ekstra performans sergilemesi bekleniyor.

Bu durum ise Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda en büyük kazanımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Maaşında indirime gitmeyi düşünüyor

Galatasaray'da Feghouli'den sonra Belhanda'nın da maaşında indirime gitmeyi kabul etmesi bekleniyor.

Faslı yıldızın ücretinin 3 milyon euroya düşürülmesi planlanıyor.

(Milliyet)

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