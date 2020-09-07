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07 Eylül 2020 Pazartesi 00:00:00 - Güncelleme:07 Eylül 2020 Pazartesi 00:00:00

Belgrad'da 2 puan bıraktık!

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Sırbistan ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımız sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanan mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Sırbistan'da Aleksandar Kolarov, 49. dakikada ikinci sarı kartını gördü ve oyundan ihraç edildi.

Millilerimiz, bu sonuçla birlikte B Ligi 3. Grup'ta ilk puanını almış oldu. Önceki maçta Rusya'ya kaybeden Sırbistan da puanla tanışmış oldu.

Ay-Yıldızlılarımız, 11 Ekim'de Rusya deplasmanına konuk olacak. Sırbistan ise aynı tarihte Macaristan'ı ağırlayacak.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 10 DEĞİŞİKLİK

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan maçına göre ilk 11'de 10 değişikliğe gitti.

Kalede Mert Günok'a görev veren Güneş, savunmada Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Hasan Ali Kaldırım'a, orta sahada Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı ve Kenan Karaman'a, ileri uçta ise Enes Ünal'a şans tanıdı. Güneş, 1-0 mağlup oldukları Macaristan karşılaşmasına göre Çağlar Söyüncü dışında ilk 11'in tamamını değiştirdi.

Bu arada, Orkun Kökçü de A Milli Takım forması ile ilk maçına çıktı.

A Milli Futbol Takımı'nda Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Umut Meraş, Merih Demiral, Burak Yılmaz, Nazım Sangare, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci ve Kaan Ayhan ise Sırbistan'a karşı yedek soyundu.

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