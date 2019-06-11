Başkan resmen açıkladı! 'Fenerbahçe bizden Mahmut ve İrfan Can'ı istedi'

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe'nin kendilerine İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir için transfer teklifinde bulunduğunu açıkladı.

Sözleşmesi biten futbolcular dışında önümüzdeki sezonun kadrosunu korumak istediklerini ifade eden Göksel Gümüşdai, "Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir'in transferi için bizimle temas kurmak istedi ancak biz bu pyuncuları vermek istemiyoruz" dedi.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan bir diğer futbolcu Edin Visca için de konuşan Göksel Gümüşdağ, "Visca bizim için çok değerli bir futbolcu ve kendisinin sözleşmesi devam ediyor. Öncelikle bizimle hedeflediğimiz başarılara ulaşsın, sonra bakarız" şeklinde konuştu.