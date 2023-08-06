Başkan Erdoğan'dan dünya şampiyonu olan Mete Gazoz'a tebrik

Başkan Erdoğan'dan dünya şampiyonu olan Mete Gazoz'a tebrik

Başkent Berlin'de yapılan şampiyonada çeyrek finalde Şili'den Ricardo Soto'yu 6-2 mağlup eden milli sporcu, adını son 4 isim arasına yazdırdı.

Yarı finalde Brezilyalı Marcus D'Almeida'yı 7-3 yenen Mete, adını hem finale yazdırdı hem de 2024 Paris Olimpiyatları'na kota aldı.

Mete, finalde ise Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek, dünya şampiyonu oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Başkan Erdoğan, dünya şampiyonu olan milli okçu Mete Gazoz'u tebrik etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Başkan Erdoğan, "Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak tüm Türkiye'ye büyük gurur yaşatan, ata sporumuz okçulukta adeta destan yazan Mete Gazoz evladımızı canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.