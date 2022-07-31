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31 Temmuz 2022 Pazar 00:34:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2022 Pazar 00:34:00

Başkan Erdoğan, Trabzonspor'u tebrik etti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor'u sosyal medya hesabından tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine götüren Trabzonspor için sosyal medya hesabı üzerinden tebrik mesajında bulundu.

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"2022 Turkcell Süper Kupa sahibi olan Trabzonspor'u, şehrimizi ve tüm Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum."

Etiketler : Başkan Erdoğan Süper Kupa Trabzonspor
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