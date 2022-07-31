Başkan Erdoğan, Trabzonspor'u tebrik etti

Başkan Erdoğan, Trabzonspor'u tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine götüren Trabzonspor için sosyal medya hesabı üzerinden tebrik mesajında bulundu.



Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"2022 Turkcell Süper Kupa sahibi olan Trabzonspor'u, şehrimizi ve tüm Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum."