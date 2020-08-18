Başkan Erdoğan Mustafa Cengiz'i kabul etti

Başkan Erdoğan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i kabul etti
Kaynak: DHA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Cengiz, Başkan Erdoğan'a Galatasaray forması takdim etti.
Başkan Cengiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 53 numaralı Galatasaray forması takdim etti.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, başkanımız Mustafa Cengiz’i Çengelköy’deki Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşme 17 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Başkanımız görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımıza 53 numaralı Galatasaray formasını takdim etti" denildi.