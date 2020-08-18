  • BIST
    1092.46
  • Dolar
    7,3765
  • Euro
    8,7998
  • Altın
    473,3400
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD Başkanı Trump: Belarus'ta çok fazla demokrasi varmış gibi görünmüyor
Başkan Erdoğan Mustafa Cengiz'i kabul etti
İstihbarat askeri itiraf etti! Darbeci Hafter artık Bingazi'de istenmiyor
ABD'de Kovid-19 bilançosu: Ölü sayısı 174 bine dayandı
Roma'da iki koronavirüs vakası
Almanya'da polis şiddeti! 15 yaşındaki göçmen çocuğa sert müdahale
Almanya'da bilanço artıyor! Vaka sayısı 225 bini aştı
TFF duyurdu: Liglerin başlangıç tarihler belli oldu
Joe Hart Tottenham'a imzayı attı
Mali'de askeri darbe girişimi : Meclis Başkanı ve bazı bakanlar alıkonuldu
Ticaret Bakanlığı'ndan Türk müteahhitlere çağrı: Gine'ye yatırım yapın
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: 81 ilde geniş çaplı koronavirüs denetimi yapılacak
Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile görüştü
Trabzon'da şarbon şüphesi: 1 mahalle karantinaya alındı
Merkez Bankası'nın hatalı bastığı 100 TL'yi fark etti, elindeki parayı satışa çıkardı
Çin'den ABD'ye suçlama: Uluslararası ticaret kurallarını ihlal ediyor
AK Parti MYK, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
Jose Sosa Fenerbahçe'de! Alacağı ücret belli oldu
Almanya-Rusya arasında kritik görüşme: Masada 'Belarus' var
Yunan'ı Rum'u hoplatan Oruç Reis'le ilgili AK Partili Turan'dan flaş sözler: Türkiye'nin varlığını s ...
Hariri suikastı davasında karar: Hizbullah'ın rolüne dair kanıt yok
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan muhalefete Joe Biden tepkisi: Neden sustunuz?
Galatasaray'dan sevindiren haber... Koronavirüs testleri negatif çıktı
Afganistan'da roketli saldırı: 10 yaralı
18 Ağustos 2020 Salı 17:44:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2020 Salı 17:44:00

Başkan Erdoğan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i kabul etti

Kaynak: DHA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Cengiz, Başkan Erdoğan'a Galatasaray forması takdim etti.

Başkan Cengiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 53 numaralı Galatasaray forması takdim etti.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, başkanımız Mustafa Cengiz’i Çengelköy’deki Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşme 17 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Başkanımız görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımıza 53 numaralı Galatasaray formasını takdim etti" denildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER