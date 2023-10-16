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16 Ekim 2023 Pazartesi 09:35:00 - Güncelleme:16 Ekim 2023 Pazartesi 09:35:00

Başkan Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı kutladı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyor, turnuvada millilerimize şimdiden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisine de yer verdi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya'yı 4-0 mağlup eden A Milli Takım, 6. kez turnuvada mücadele etme hakkı kazandı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan a milli futbol takımı 2024 avrupa futbol şampiyonası
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