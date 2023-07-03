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03 Temmuz 2023 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2023 Pazartesi 14:30:00

Başarılı sporcuların yolu GSB Spor Okullarından geçiyor

Kaynak: AA

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Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, başarılı sporcuların yolunun Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okullarından geçtiğini belirterek, "Okullar bir nebze kulüplerin altyapısına yetenekli çocuklarımızı kanalize etme yerleridir." dedi.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, kentteki GSB Spor Okullarının faaliyetleriyle ilgili AA muhabirinin soruları yanıtladı.

Çocuk ve gençlerin yazın spor yapmaları için hazırlandıklarını dile getiren Çelik, spor, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılmaları için gençleri Gençlik ve Spor Bakanlığının tesislere beklediklerini ifade etti.

Faaliyetlerin 4 Temmuz itibarıyla başlayacağını aktaran Çelik, Ankara'da 400'e yakın antrenörün 62 branşta faaliyet göstereceğini söyledi.

Çelik, başkentin 22 ilçesinde 150'ye yakın spor tesisi ve 17 gençlik merkezinde faaliyetlerini sunacaklarını vurgulayarak, "Yaş grubu kayıtları almaya başladık. 5-18 yaş arası tüm çocuk ve gençleri Gençlik ve Spor Bakanlığının en yakın tesisine gidip kayıt olmaya davet ediyoruz. Onları bu yaz çok eğlenceli spor aktiviteleri bekliyor." diye konuştu.

"SPORUN BİR YAŞAM BİÇİMİ OLMASI NOKTASINDA ÇABALIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 20 yılda Türkiye'nin ciddi bir spor tesisi devrimi gerçekleştiğini aktaran Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Bir sloganımız var, 'Devletin imkanları milletin çocukl arı için'. Çocuklarımızın bu imkanlardan faydalanmalarını arzu ediyoruz. Hedeflerimizin arasında Türk sporuna sporcu kaynağı yaratmak, genç yaşta yetenekleri keşfetmek ve spor kültürünü yaygınlaştırmak var. Sporun bir yaşam biçimi olması noktasında çabalıyoruz. Bu yaz çocuklarımız için spor dolu geçecek. Geçen sene Ankara'da salgın sürecinin de etkisiyle 400 bine yakın çocuğumuzu sporla buluşturduk. Bu sene ki hedefimiz 700-800 bine yakın çocuğumuzu GSB Spor Okullarıyla tanıştırmak. Başarılı sporcuların yolu GSB Spor Okullarından geçiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının spor okulları bir nebze kulüplerin altyapısına yetenekli çocuklarımızı kanalize etme yerleridir. Başarılı sporcuları yetişmesi noktasında üzerimize düşeni yapıyoruz. GSB Spor Okulları yetenek avcılığı noktasında da gereğini yapıyor."

Çelik, bazı branşların diğerlerine göre daha tercih edildiğine dikkati çekerek, "Voleybol, basketbol, futbol, yüzme diğerlerine göre daha çok rağbet görüyor. Tüm yaptığımız faaliyetler ücretsiz. Ayrıca yüzme eğitimi bakanlığımız çok önemsediği bir branş. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında yıl boyu devam eden bir projemiz." değerlendirmesini yaptı.

Etiketler : spor sporcu gsb spor okulları
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