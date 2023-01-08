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08 Ocak 2023 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:08 Ocak 2023 Pazar 09:30:00

Başakşehir, yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak

Kaynak: AA

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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde son üç maçında 7 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip, 16 maçta, 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 31 elde etti.

Sekiz galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Adana Demirspor ise 30 puanla Başakşehir'in 1 puan gerisinde yer alıyor.

MAHMUT TEKDEMİR'İN CEZASI BİTTİ

Medipol Başakşehir'de kart cezası sona eren Mahmut Tekdemir, Adana Demirspor'a karşı forma giyebilecek.

Sakatlığı bulunan Lucas Biglia ve Bertrand Traore'nin durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

Etiketler : başakşehir adana demirspor süper lig mahmut tekdemir
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