Başakşehir Rafael ile anlaştı! İstanbul'a geliyor

Süper Lig'in şampiyonu Medipol Başakşehir, transferdeki suskunluğunu bozdu.Turuncu mavililer, bir dönem Manchester United'da da forma giyen Lyon'un Brezilyalı sağ beki Rafael ile anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcunun bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor.

30 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibiyle geride kalan sezon 19 maçta forma giydi.

Medipo Başakşehir, adı Beşiktaş'la da anılan Brezilyalı sağ bek ile sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşme imzalanacak.