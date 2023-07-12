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12 Temmuz 2023 Çarşamba 15:34:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 15:34:00

Barcelona, yüksek fiyat artışı sonrası Arda Güler transferini veto etti

Kaynak: AA

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Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayan milli futbolcu Arda Güler'in transferinden "fiyat artışından" dolayı vazgeçtiklerini söyledi.

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayan milli futbolcu Arda Güler'in transferinden "fiyat artışından" dolayı vazgeçtiklerini söyledi.

Laporta, Katalan spor gazetesi "Sport"a verdiği demeçte, Barcelona'nın da transfer etmek istediği ancak daha sonra Real Madrid'e kaptırdığı Arda Güler ile ilgili açıklama yaptı.

Barcelona Kulübü Başkanı, "Sağduyulu hareket etmek zorundaydık. Fiyat artışları nedeniyle bu operasyondan ayrılmamız gerektiğini düşündük." dedi.

Laporta, başlarda Arda Güler ile anlaştıklarını ancak sonrasında Real Madrid ile "olası bir açık artırma yarışına girmenin hata olacağını düşündükleri için vazgeçtiklerini" ifade etti.

"Rekabete girebilirdik ama bunu düşünmedik bile. Ne Arda ne de Barça'ya gelmek isteyen diğer oyuncular için böyle bir şey yaparız." diyen Laporta, kulübün geçmişte yaşadığı mali sıkıntıları bir daha yaşamaması için kontrol mekanizmalarını harekete geçirdiklerini kaydetti.

Mali disiplinden dolayı oldukça sınırlı düzeyde transfer politikası yürüten Barcelona'nın 2021 yazında kulüpten ayrılan Arjantinli futbolcu Lionel Messi'ye 2025 yılına kadar ödeme yapmaya devam edeceği bizzat başkan Laporta tarafından açıklanmıştı.

Etiketler : ARDA GÜLER REAL MADRID TRANSFER
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