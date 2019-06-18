Barcelona, Neymar için harekete geçti

Paris Saint-Germain'in gözden çıkardığı Neymar için eski kulübü Barcelona harekete geçti. Brezilya basınından Globo Esporte'nin haberine göre; Neymar, Barcelona'ya geri dönmeye yakın. Barcelona ile PSG arasındaki ilk görüşme olumlu geçti.

İŞTE BARCELONA'NIN TEKLİFİ

Haberde; Barcelona'nın Brezilyalı oyuncu için Paris Saint-Germain'e 100 milyon euro, Samuel Umtiti, Ousmane Dembele ve Ivan Rakitic'i teklif edeceği belirtildi.

"TUZAĞA DÜŞMEYECEĞİZ"

Barcelona'nın yöneticisi Josep Vives, "Transfer piyasası hakkında konuşmuyoruz. Neymar hakkında hiçbir şey konuşmayacağız. Bu tuzağa düşmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

PSG Başkanı Nasser al-Khelaifi, "Oyuncularımız eskisinden daha fazla sorumluluk almalı. Bu formayı giymekten gurur duymalarını istiyorum. İstemeyene kapı açık. Kimse Neymar'ı PSG'ye gelmesi için zorlamadı. 2022 yılına kadar sözleşmesi var. Saygı duyması gereken bi sözleşme var. Kendi isteğiyle imzaladı ve bizim projemize ikna olarak geldi" dedi.

L'EQUIPE: AŞK BİTTİ

Fransa basınından L'Equipe'te yer alan habere göre; PSG, cazip bir teklif gelmesi durumunda Neymar'ın bu yaz takımdan gitmesine izin vermeye hazır. Haberde; Neymar'ın Paris'te mutlu olmadığı ve İspanya'ya geri dönmek istediği belirtildi. (Sporx)