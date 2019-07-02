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02 Temmuz 2019 08:00 | Salı

Banega Cuma İstanbul’da

Transferin hızlı takımı G.Saray, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor Sarı-Kırmızılılar, her konuda anlaşmaya vardığı Arjantinli yıldız Ever Banega’yı Cuma gününe kadar İstanbul’a getirecek.

GÜNEŞ

■ BABEL, Adem Büyük ve Valentine Ozornwafor’u kadrosuna katan Galatasaray, arayı açmadan taraftarlarına bir müjde daha vermek için hazırlanıyor… Sarı-Kırmızılı yönetim, her konuda anlaşmaya vardığı Arjantinli yıldız Ever Banega’yı bu hafta içinde İstanbul’a getirecek ve sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı attıracak. Tangocu’yla 3 yıllık sözleşme yapılacak ve senelik 3 milyon 250 bin euro ödenecek.

ARKADAŞLARIYLA TANIŞACAK

 ■ GALATASARAY, Banega için Sevilla’ya 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Banega imzayı attıktan sonra Sarı-Kırmızılılar’ın yeni sezon antrenmanlarına katılacak ve yeni takım arkadaşlarıyla tanışacak. Teknik direktör Fatih Terim, Banega’yı yeni sezonda Badou Ndiaye’nin yerine kullanmayı düşünüyor. Orijini 8 numara olan Arjantinli yıldız 10 numara mevkiinde de forma giyebiliyor. Banega Arjantin Milli Takımı’nda da uzun süre forma giydi.

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