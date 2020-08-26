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26 Ağustos 2020 Çarşamba 20:03:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2020 Çarşamba 20:03:00

Bakan Kasapoğlu: Türkiye uluslararası organizasyonlar için talep eden değil talep edilen ülke konumundadır

Kaynak: AA

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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Türkiye'nin uluslararası organizasyonlar için talep eden değil talep edilen ülke olduğunu belirterek,"İstanbul, Formula 1'i en güzel şekilde gerçekleştirecektir." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Erzincan'daki havalimanında, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Vali Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve kurum yetkililerince karşılandı.

Beraberindekilerle Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi ile Kış Sporları ve Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'ne giden Kasapoğlu, burada gazetecilere, Erzincan'da olmaktan ayrı bir heyecan duyduğunu söyledi.

Kasapoğlu, Erzincan'ın Türkiye için öneminin ve taşıdığı potansiyelin değerli olduğunu bildirerek, "Ergan Dağı kış sporları açısından pek çok önemli özelliği ve güzelliği barındıran bir imkan. Bakanlık olarak bunu 'nasıl bir fırsata çeviririz' bunun çalışması içerisindeyiz. Buradaki kayak pistleri ve sonrasındaki imkanları değerlendiriyoruz. Gerek kamp olanakları, gerek irtifa kampıyla ilgili çalışmalarla inşallah burayı spor turizminde, özellikle kış sporları alanında önemli bir destinasyon haline getireceğiz. Bununla ilgili bugün startı veriyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 18 yılda her alanda ciddi aşamalar kaydettiğini anlatan Kasapoğlu, bunlardan birinin spor, spordaki tesisleşme ve altyapı olduğunu anımsattı.

Kasapoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında mükemmel tesisler bulunduğunu ifade ederek, ülkenin her alanda hem ulusal hem de uluslararası organizasyonları gerçekleştirebildiğini vurguladı.

Türkiye'nin bu tür organizasyonları pek çok gelişmiş ülkeden çok daha kaliteli şekilde ve Türk insanının misafirperverliği ile gerçekleştirebildiğini anlatan Kasapoğlu, "Türkiye uluslararası organizasyonlar için talep eden değil talep edilen ülke konumundadır. Bunda da en büyük minnetimiz ve şükranımız sayın Cumhurbaşkanımıza. İnşallah bundan sonraki süreci gerek Formula 1 ile gerek diğer organizasyonlarla ilgili en güzel şekliyle gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

İstanbul'un önemine de dikkati çeken Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul, sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığından itibaren alın teri döktüğü, semt semt, mahalle mahalle yatırım yaptığı ve bunları da şu anda hızlı şekilde devam ettirdiğimiz güzide ve önemli bir ilimiz, dünyanın başkenti. O yüzden İstanbul, Formula 1'i bugüne kadar diğer organizasyonlara, diğer otomobil yarışlarına ev sahipliği yaptığı gibi en güzel şekilde gerçekleştirecektir. Bu yıl pandemi dolayısıyla bazı organizasyonlar gecikti ve ertelendi ama önümüzdeki süreçte de hem organizasyonlarla olan iddiamızı hem spordaki iddiamızı her alanda, branşlarda şampiyonlar yetiştirerek şanlı bayrağımızı dalgalandırarak zirveye olan yürüyüşümüzü devam ettireceğiz."

Kasapoğlu, bir gazetecinin pandemi süreci ve bazı takımların oyuncularında Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının liglerin başlamasına etkisine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine de şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuları Futbol Federasyonumuz çok güzel şekilde koordine ediyor. Örneğin geçtiğimiz sezonun planlanması ve sonraki maçların organizasyonu hakikaten gerek ilgili birimlerin eş güdümüyle istişare mekanizmasıyla yürüdüğü gibi bundan sonraki süreçte de bu önemli konular yürütülecektir. Şunu temenni ediyoruz ki bu pandemi salgın sürecini inşallah insanlık olarak en kısa ve hızlı şekilde atlatırız. Bunun için de her birimizin tedbirlere azami riayeti söz konusu ve inşallah sporla, seyirciyle o heyecanı yakalamak nasip olsun."

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