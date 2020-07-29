Bakan Kasapoğlu TFF Yönetim Kurulu toplantısına katılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, saat 14.00'de başlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantının akabinde gündemle ilgili açıklamalarda bulunacak.