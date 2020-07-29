29 Temmuz 2020 Çarşamba 07:31:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2020 Çarşamba 07:31:00
Bakan Kasapoğlu TFF Yönetim Kurulu toplantısına katılacak
Kaynak: AA
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun davetiyle gerçekleştirilecek toplantıya katılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, saat 14.00'de başlayacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantının akabinde gündemle ilgili açıklamalarda bulunacak.