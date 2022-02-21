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21 Şubat 2022 Pazartesi 01:05:00 - Güncelleme:21 Şubat 2022 Pazartesi 01:06:00

Bakan Kasapoğlu, şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti

Kaynak: AA / Star

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basketbol Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Kupası'nı kazanan Anadolu Efes'e tebrik mesajı yayımladı.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, kupa finalinde karşılaşan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in basketbolseverlere heyecan verici bir karşılaşma yaşattığını belirtti.

Her iki takımın da son dakikaya kadar başarılı bir mücadele örneği sergilediğini vurgulayan Kasapoğlu, "Fenerbahçe Beko'yu 72-86 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı 12. kez müzesine götüren Anadolu Efes takımının sporcularını, teknik ve idare heyetini tebrik ediyorum. Sahada fair play ruhunu göstererek bizlere unutulmaz bir final maçı yaşatan her iki takıma da teşekkür ediyor, bu güzelliklerin spor camiamızda artarak devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Bakan Kasapoğlu kupa Anadolu Efes
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