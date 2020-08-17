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17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:50:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:05:00

Bakan Kasapoğlu'ndan başarılı sporculara müjde! Ücretsiz eğitim alabilecekler

Kaynak: AA

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcuların özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuma imkanına sahip olabileceğini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcuların özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuma imkanına sahip olabileceğini açıkladı.

Bu düzenlemenin sportif altyapının güçlendirilmesinde oldukça önemli olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu; düzenlemedeki işbirliğinden dolayı Milli Eğitim Bakanlığı'na teşekkür etti.

Bakan Kasapoğlu, "Bu vesile ile yetenekli genç ve çocuklarımızın spora devamlılığının sağlanmasında, 'spor mu, eğitim mi' ikilemini aşmasında tarihi bir adım daha atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sportif başarının ilk basamaktan itibaren destekleneceği bu değişikliğin ülkemiz sporu için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İlk ve ortaöğretim çağındaki sporcu öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği ortak çalışma neticesinde sportif başarılar elde ederlerse değerlendirme kriterleri içinde ilave bir puan alarak ödüllendirilecek.

Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında, Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) ile Dünya Gençlik Olimpiyatlarında ve Ulusal Spor Faaliyetlerinde başarılı olan genç sporcular, diğer koşullarının da uygun olması halinde bu imkândan yararlanabilecek.

BAŞARILI SPORCU ÖĞRENCİLER, MEB'E BAĞLI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÜCRETSİZ OKUYABİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğindeki değişiklikle başarılı sporcular MEB'e bağlı Özel Öğretim kurumlarında (Okul Öncesi Eğitim, İlköğretim, Ortaöğretim, Özel Eğitim Okulları ile Çeşitli Kurslar, Özel Öğretim Kursları, Uzaktan Öğretim Yapan Kuruluşlar, Motorlu Taşıt Sürücü kursları, Hizmet İçi Eğitim Merkezleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Sosyal Etkinlik Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri ile benzeri Özel Öğretim Kurumları) ücretsiz okuma imkânına kavuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;

"5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanun'unun 13. maddesinde "Özel Öğretim Kurumları, öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde üçünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdürler. Bu kapsamda harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğretim çağındaki çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklara öncelik verilir" hükmü bulunmaktadır. Ancak, öncelik verilenlerin başvurmaması halinde kontenjanların tamamından diğer öğrenci ve kursiyerler yararlandırılır. Bu sayede boş kontenjanlara başvuru yapma durumunda sporcu öğrenciler avantajlı hale getirildi."

BAŞARILI SPORCU ÖĞRENCİLER, HANGİ KRİTERLERE GÖRE PUAN ALACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen kriterler neticesinde olimpik veya paralimpik branşlarda ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı elde ettiği bakanlık tarafından belgelendirilen sporculara ilave 50 puan kazandıran bir düzenleme yapılmıştır.

Buna göre sporcu öğrenci;

Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında Dereceye Girip Altın Madalya almışsa + 50 puan, Gümüş Madalya almışsa + 40 puan ve bronz madalya almışsa + 30 puan,

Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) ile Dünya Gençlik Olimpiyatlarında Dereceye Girip Altın Madalya almışsa + 30 puan, Gümüş Madalya almışsa + 20 puan ve Bronz Madalya almışsa + 15 puan,

Ulusal Spor Faaliyetlerinde Dereceye Girip Altın Madalya almışsa + 20 puan, Gümüş Madalya almışsa + 15 puan, Bronz Madalya almışsa + 10 puan alacak."

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