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24 Eylül 2020 Perşembe 21:13:00 - Güncelleme:24 Eylül 2020 Perşembe 21:13:00

Bakan Kasapoğlu Çotanak Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu

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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Stadımız çok modern bir görünüme sahip olmasının yanında sahip olduğu özellikler açısından da dünyanın pek çok stadına meydan okuyacak rekabet gücüne de sahip." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çotanak Spor Kompleksine ilişkin, "Yanındaki modern olimpik havuzla dönüştüreceğimiz kamp merkeziyle Türkiye'nin olimpik yürüyüşünde, olimpiyatlarla ilgili, uluslararası alandaki çalışmalarla ilgili yürüyüşünde önemli bir merkez haline gelecek. Onu da şimdiden Giresun halkına, milletimize müjdelemek istiyorum." dedi.

Bakan Kasapoğlu, çeşitli programları kapsamında geldiği Giresun'da, ilk olarak Vali Enver Ünlü'yü makamında ziyaret etti.

Valilik'te düzenlenen istişare toplantısına katılan Kasapoğlu, ardından Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nu ziyaret etti, Giresun olimpik yüzme havuzunda incelemede bulundu.

Kasapoğlu, Çotanak Spor Kompleksi'ndeki incelemeleri sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin insanıyla tabiatıyla eşsiz illerinden Giresun'da bulunmaktan duyduğu heyecan ve mutluluğu dile getirdi.

Giresun'un son günlerde yaşadığı sel felaketi nedeniyle günümüzde ayrı yeri olduğunu belirten Kasapoğlu, "Sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde devletimizin tüm kurum ve kuruluşları, bakanlarımız, birimlerimiz bu yaraların en hızlı şekilde sarılması yönünde ciddi bir çabayı ortaya koydular ve bu çerçevede hamdolsun gelinen nokta ciddi bir dönüşümü de beraberinde getirdi. Rabbim tekrar böyle acılar yaşatmasın." diye konuştu.

Kasapoğlu, selde yaşamını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı diledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gerek gençler gerek sportif altyapıyla ilgili bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Giresun'un, Giresun halkının emrinde olduklarını ifade eden Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Bu çerçevede de gelinen nokta, 2002 yılından itibaren gerek gençlik yatırımları gerek sportif anlamdaki yatırımlar Sayın Cumhurbaşkanımızın hem gençlere hem spora verdiği önem doğrultusunda önemli bir aşamayı kaydetti ve bugün de an itibarıyla Giresun'un hakikaten ciddi sembollerinden biri olacak stadımızdayız. Stadımızın tamamlanmış olmasına hakikaten heyecanla burada şahit olduk. Bu noktada da tabii ki TOKİ'nin bu anlamdaki katkısına ben Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak müteşekkir olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Bakan Kasapoğlu, bu stadın sadece maçların oynanacağı bir alan olmayacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin en modern statlarından bir tanesi olmasının yanında inşallah yaşayan bir stat olması yönüyle, içerisindeki inşa edeceğimiz antrenman alanlarıyla gençlerimiz için planlayacağımız genç merkezlerle genç ofislerle inşallah yaşayan stat olarak da ülkemizin hakikaten çok örnek statlarından, spor vadilerinden bir tanesi haline getireceğiz burayı. Biliyorsunuz yanındaki modern olimpik havuzla dönüştüreceğimiz kamp merkeziyle Türkiye'nin olimpik yürüyüşünde, olimpiyatlarla ilgili, uluslararası alandaki çalışmalarla ilgili yürüyüşünde önemli bir merkez haline gelecek. Onu da şimdiden Giresun halkına, milletimize müjdelemek istiyorum."

Stadın hem standartları hem kapasitesi hem fiziksel donanımı itibarıyla çok modern bir görünüme sahip olmasının yanında sahip olduğu özellikler açısından da dünyanın pek çok stadına meydan okuyacak rekabet gücüne de sahip olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "İnanıyorum ki buradan keyif dolu, centilmenlik dolu, rekabetin en yüksek düzeyde olduğu maçları da hep birlikte izleriz. Ben şimdiden futbol camiamıza, spor camiamıza, milletimize ve Giresun'un çok değerli halkına hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

"Giresun'umuzda gençlik merkezi olmayan hiçbir ilçemiz kalmayacak"

Bakan Kasapoğlu, Giresun'un yatırımlarını hem belediye hem Valilikteki brifinglerde değerlendirdiklerini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hem merkezdeki çalışmalarımız, gerek gençlik yatırımları, yurtlarla ilgili olsun, gençlik merkezleriyle ilgili olsun, daha yukarı standartlara taşımak hem de ilçelerdeki çalışmaları gençlik merkezleriyle spor salonlarıyla havuzlarıyla bu çıtayı yukarılara taşımak en büyük idealimiz. Bununla ilgili de müjdelerimizi tabii ki aşama aşama paylaşacağız ama ben şunu ifade edebilirim, Giresun'umuzda gençlik merkezi olmayan hiçbir ilçemiz kalmayacak. Bunun yanında inşallah el birliğiyle bu merkezler, spor alanları halkımızla daha dolu dolu değerlendirilir, bunun çabası içerisindeyiz, gerek Valiliğimizin gerek diğer kurumlarımızın iş birliğiyle oluşturulacak sinerji bu manada çok ehemmiyet arz ediyor. Ben bunu da görüyorum çünkü Giresun'un spora ilgisi, sporun bu anlamdaki kültür olması noktasında geldiği nokta bizi heyecanlandırıyor. İnşallah el birliğiyle Giresun'dan yarınların bilim insanlarını gençlik manasında yetiştireceğiz, her anlamda donanımlı gençlerini yetiştireceğiz, bunun yanında da pek çok branşta şanlı bayrağımızı dalgalandıracak şampiyonları da yine Giresun'dan çıkaracağız ve bunların sayılarını artıracağız."

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