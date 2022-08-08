VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ÖSYM açıkladı! İşte yeni 2022-KPSS tarihleri
Türkiye'den 7 ayda 136,5 milyar dolarlık "teknoloji yoğun ürün" ihraç edildi
Emine Erdoğan'dan "Aşure Günü" paylaşımı
Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Bakan Kasapoğlu: Biz hiçbir zaman kısır tartışmaların içinde yer almadık
Aliya İzetbegoviç'in Bosna için kıymetini zamanla anladım
Tahıl koridorundan bir haftada 10 gemiyle 305 bin ton sevkiyat gerçekleşti
Miçotakis köşeye sıkıştı... Kendisini böyle savundu
Başkan Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına sert tepki
İsrail savaş uçaklarını Gazze'ye karşı seçim sandıkları mı harekete geçirdi?
Datça'da badem hasadına başlandı
UEFA'dan hakem Ali Palabıyık'a görev
Trakya'nın asırlık 'Pavli Panayırı' 112. kez kurulacak
Arktik Okyanusu'na açılan Pencere ‘Lumbuz'
Kremlin, Ukrayna ile müzakerelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli rolüne işaret etti
Türkiye'den 7 ayda 136,5 milyar dolarlık "teknoloji yoğun ürün" ihraç edildi
EYT'liye 50-52 yaş ve prim formülü!
Rusya hakkında korkunç iddia!
Parkinson savaşçısı Boksör Nine
Vampir kelebekler istanbul'da
Instagram'da uzun fotoğraf dönemi
DJ Şahin Bahadır: Samsun'dan bir yıldız doğuyor
Otomobillere ÖTV indirimi gelecek mi?
"Zillet ittifakı PKK'nın kanlı ve kahredici istikametinde"
08 Ağustos 2022 Pazartesi 15:57:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2022 Pazartesi 15:57:00

Bakan Kasapoğlu: Biz hiçbir zaman kısır tartışmaların içinde yer almadık

Kaynak: AA

ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Biz hiçbir zaman kısır tartışmaların içinde yer almadık. AK Parti olarak hem ulusalda hem yerelde hiçbir zaman lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmadık.

Resmi açılışı yarın yapılacak 5. İslami Dayanışma Oyunları öncesi Konya'da bir otelde basın toplantısı düzenleyen Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 56 ülkenden 4 binden fazla sporcunun katılacağı oyunların, tarihindeki en büyük katılımla düzenleneceğini söyledi.

Çok sayıda yabancı konuk bakan ve ülke temsilcisinin de katılımıyla yapılacak açılışın, tarihi bir etkinlik olarak hafızalarda kalacağını ifade eden Bakan Kasapoğlu, oyunlar için ciddi bir hazırlık süreci geçirildiğini, Konya'daki var olan tüm spor tesislerinin altyapısının yenilendiğini ve çok sayıda yeni tesisin de oyunlar vesilesi ile şehre kazandırıldığını kaydetti.

Madalya sayısına artık yetişemiyoruz

Kasapoğlu, "İki günü eşit olan ziyandadır" anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz hiçbir zaman kısır tartışmaların içinde yer almadık. AK Parti olarak hem ulusalda hem yerelde hiçbir zaman lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmadık. İşte sporda görüyorsunuz, madalya sayısına artık yetişemiyoruz. Bu yatırımlar, bu çalışmalar bizleri daha ileri taşıyor. Hem oyunlar hem oyunlar sonrası bu tesisler hepsi farklı farklı çalışmalara ev sahipliği yapacak."

Türkiye'nin ilk olimpik veledromu

Konya'da hizmete açılan Türkiye'nin ilk olimpik veledromunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük desteği ile gerçekleştiğini dile getiren Kasapoğlu, "Bu, Türkiye için bir hayaldi, hayali gerçekleştirdik, bundan sonra yeni hedefimiz buradan şampiyonlar çıkarmak." diye konuştu.

Türkiye'nin geçen yıl 164 uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığını anımsatan Bakan Kasapoğlu, tüm dünyada uluslararası spor müsabakaları için Türkiye'nin isteyen değil, istenilen ve talep edilen bir ülke olduğunu da sözlerine ekledi.

Etiketler : 5. İslami Dayanışma Oyunları Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu SPORCU
Kahve tanışması

Kahve tanışması
Z kuşağını etkilemek istiyor

Z kuşağını etkilemek istiyor
Müzik buluşması

Müzik buluşması
20'li yaşlara geri döndü

20'li yaşlara geri döndü
Yeni tekli yolda

Yeni tekli yolda
Bin kişilik koro

Bin kişilik koro
Sahtecilik davası

Sahtecilik davası
Sahne benim ilacım

Sahne benim ilacım
Toprak'la birbirimize benziyoruz

Toprak'la birbirimize benziyoruz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes