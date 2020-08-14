Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu açıkladı: Bakan Kasapoğlu'dan müjde! Spor merkezleri açılıyor

14 Ağustos 2020 Cuma 15:25:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2020 Cuma 15:51:00
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu açıkladı: 17 Ağustos itibarıyla il spor merkezleri ve engelli il spor merkezleri açılacak
Kaynak: AA
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Bakan Kasapoğlu, 17 Ağustos itibarıyla il spor merkezleri ve engelli il spor merkezlerinin açılacağını söyledi.
Bakan Kasapoğlu, 17 Ağustos pazartesi günü itibarıyla il spor merkezleri ve engelli il spor merkezlerinin açılacağını söyledi.
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