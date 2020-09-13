13 Eylül 2020 Pazar 18:02:00 - Güncelleme:13 Eylül 2020 Pazar 18:02:00
Bakan Kasağoğlu, Metin Oktay'ı kabri başında andı
Kaynak: Akşam
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray ve Türk futbol tarihinin efsanesi Metin Oktay'ı vefatının 29. yıl dönümünde kabri başında andı.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kasapoğlu, “Futbol tarihimizin efsane oyuncularından Metin Oktay’ın kabrini ziyaret ettik. Vefatının 29. yıl dönümünde “Taçsız Kral”ı saygıyla anıyorum” mesajını paylaştı.