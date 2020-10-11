Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan Formula 1 açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak Intercity İstanbul Park'ta yapılan çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı, çalışmaların startını verdi.

Ziyaret kapsamında gazetecilere açıklama yapan Karaismailoğlu, 9 yıl aradan sonra Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapılacağını anımsatarak, şunları kaydetti:

"13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul, önemli bir yarışmaya ev sahipliği yapacak. Alanında dünyanın en önemli yarışlarından biri olan Formula 1 yarışlarının 14'üncü etabına bu sene ev sahipliği yapacağız. Yarışların en iyi şekilde yapılabilmesi için Bakanlık olarak biz de gerekli desteği veriyoruz. İstanbul'umuza, ülkemize yakışır şekilde ev sahipliği yapmanın heyecanını taşıyoruz.

Gerekli planlamaları yapıyoruz. 13-15 Kasım'da bütün misafirlerimizi ekran başına bekliyoruz, salgından dolayı buraya seyirci alamıyoruz. Bununla ilgili bir gelişme olursa bilgilendirme yapacağız."

"BUGÜN ASFALT KAZIMA İŞLEMİNE BAŞLADIK"

Mevcut pistin asfaltının yenilenmesi gerektiğine işaret eden Karaismailoğlu, asfaltın en iyi şekilde yenileneceğini söyledi.

Karaismailoğlu, "Formula 1 yarışlarının asfaltı, çok özel bir işçilik ve imalat gerektiren bir iş olduğu için özen gösteriyoruz. Bu sene İstanbul'da gerçekleşecek Formula 1'in yapılacağı asfaltı yenileyeceğiz, bugün asfalt kazıma işlemine başladık" ifadelerini kullandı.

Ülkenin her bir noktasında vatandaşın yaşam kalitesini yükseltmek için hummalı bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Karaismailoğlu, dünyanın örnek aldığı en önemli projeleri gerçekleştirmenin gururunu taşıdıklarını kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından asfalt kazıcı makinesini kullanarak çalışmaların startını verdi.