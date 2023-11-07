VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'den Gazze işgali açıklaması: "İsrail'i bu konuda desteklemiyoruz"
Guterres'ten Gazze için insani ateşkes çağrısı
Bakan Bak, KKTC'de Spor Şurası'na katıldı
Neuer'den Icardi'ye övgü
Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı
Yolsuzlukla suçlanmıştı: Portekiz Başbakanı istifa etti
07 Kasım 2023 Salı 21:25:00 - Güncelleme:07 Kasım 2023 Salı 21:25:00

Bakan Bak, KKTC'de Spor Şurası'na katıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) çeşitli temaslar için bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "13. Spor Şurası"na katıldı. Şurada konuşan Bak, Türkiye'nin KKTC ile spor alanında her türlü işbirliğine açık olduğunu kaydetti.

KKTC Başbakanlığınca Girne kentinde düzenlenen şuraya, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, ana muhalefette bulunan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkanı Tufan Erhürman, KKTC'den çeşitli federasyonların başkanları ile sporcular iştirak etti.

Acapulco Otel'deki şuranın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, spor alanında KKTC'ye uygulanan acımasız ambargoların kabul edilemeyeceğini belirterek, "Öğretmenlerimize ve gençlerimize güveniyorum. Tüm engelleri başarıyla aşacağız." ifadelerini kullandı.

Bugün Gazze'de yaşanan gelişmelerin yıllar önce Kıbrıs'ta yaşandığını anlatan Tatar, o dönemde Birleşmiş Milletler (BM) ve İngiltere'nin katliamlara müdahale etmediğini dile getirdi.

Şimdi de ambargo ve izolasyon yoluyla Kıbrıs Türk halkını dünyadan tecrit ettiklerini belirten Tatar, "Tüm bunlara rağmen dost ülkeler ve her zaman destek veren ana vatan Türkiye vardır. Dolayısıyla hiç yılmadan, pes etmeden, buradaki değerlerimizle, markalarımızla, gençlerimiz ve sporcularımızla devam edeceğiz." dedi.

KKTC'li sporcuların Türk milli takımları formasıyla çeşitli başarılara imza attığına işaret eden Tatar, KKTC'li sporcuların uluslararası müsabakalara katılamamasının, dünyanın ayıbı olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak da şurada yaptığı konuşmada, önemli bir tanıtım aracı olan sporun gücünü asla unutmamak gerektiğini ifade etti.

Bakan Bak, sporun bir yaşam tarzı olduğunu gençlere anlatmak gerektiğini belirterek, Türkiye'nin KKTC ile spor alanında her türlü işbirliğine açık olduğunu kaydetti.

Etiketler : bakan bak kktc spor şurası
Şehit ve gazi ailelerine özel gösterim

Şehit ve gazi ailelerine özel gösterim
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
X-ray önlemi

X-ray önlemi
Tolga Sarıtaş: Zeynep'siz alışveriş yapamıyorum

Tolga Sarıtaş: Zeynep'siz alışveriş yapamıyorum
Stüdyoya girdi

Stüdyoya girdi
Özge Ulusoy'dan 41 yaşa yeni imaj

Özge Ulusoy'dan 41 yaşa yeni imaj
"Friends" dizisiyle tanınan oyuncu Matthew Perry hayatını kaybetti

"Friends" dizisiyle tanınan oyuncu Matthew Perry hayatını kaybetti
Ben Serenay'cıyım

Ben Serenay'cıyım
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX