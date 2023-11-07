Bakan Bak, KKTC'de Spor Şurası'na katıldı

KKTC Başbakanlığınca Girne kentinde düzenlenen şuraya, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, ana muhalefette bulunan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkanı Tufan Erhürman, KKTC'den çeşitli federasyonların başkanları ile sporcular iştirak etti.



Acapulco Otel'deki şuranın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, spor alanında KKTC'ye uygulanan acımasız ambargoların kabul edilemeyeceğini belirterek, "Öğretmenlerimize ve gençlerimize güveniyorum. Tüm engelleri başarıyla aşacağız." ifadelerini kullandı.

Bugün Gazze'de yaşanan gelişmelerin yıllar önce Kıbrıs'ta yaşandığını anlatan Tatar, o dönemde Birleşmiş Milletler (BM) ve İngiltere'nin katliamlara müdahale etmediğini dile getirdi.



Şimdi de ambargo ve izolasyon yoluyla Kıbrıs Türk halkını dünyadan tecrit ettiklerini belirten Tatar, "Tüm bunlara rağmen dost ülkeler ve her zaman destek veren ana vatan Türkiye vardır. Dolayısıyla hiç yılmadan, pes etmeden, buradaki değerlerimizle, markalarımızla, gençlerimiz ve sporcularımızla devam edeceğiz." dedi.

KKTC'li sporcuların Türk milli takımları formasıyla çeşitli başarılara imza attığına işaret eden Tatar, KKTC'li sporcuların uluslararası müsabakalara katılamamasının, dünyanın ayıbı olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak da şurada yaptığı konuşmada, önemli bir tanıtım aracı olan sporun gücünü asla unutmamak gerektiğini ifade etti.

Bakan Bak, sporun bir yaşam tarzı olduğunu gençlere anlatmak gerektiğini belirterek, Türkiye'nin KKTC ile spor alanında her türlü işbirliğine açık olduğunu kaydetti.