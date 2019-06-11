Babel, Şener bitti! Sıra geldi Jimmy'e

Çifte şampiyon Galatasaray transfer sezonunu iki oyuncuyla açtı. Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel ve Fenerbahçe'den ayrılan Şener Özbayraklı artık parçalı formayı giyecekler. İki oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek olan sarı-kırmızılı kulüp FFP'ye de takılmayacak.

Babel Mayıs ayında, Şener ise Cumartesi günü sponsor hastane Medical Park'ta sağlık kontrolünden geçirildi. Galatasaray'la sözleşmelerini de imzalayan iki oyuncu için KAP açıklamaları an meselesi... Fulham'dan ayrılınca Fenerbahçe'den de teklif alan Babel, Şampiyonlar Ligi faktöründen dolayı Galatasaray'ı tercih etti. Devre arasında Beşiktaş'a gitmeyen Şener ise eski hocası Fatih Terim'le çalışmak istedi.

FOTOĞRAFLARIN HEPSİNİ SİLDİ

Şener Özbayraklı, instagram hesabından sarı-lacivertli takımı takipten çıkardı. 29 yaşındaki sağ bek, Fenerbahçe'ye ait olan bütün fotoğraflarını da sildi.

ŞİMDİ SIRA GELDİ JİMMY DURMAZ'A

Jimmy Durmaz & Galatasaray flörtünde sona gelindi. Sarıkırmızılı takımın Babel ve Şener'den sonraki 3'üncü takviyesinin Jimmy Durmaz olması bekleniyor. Fransız ekibi Toulouse'la biten sözleşmesini uzatmayan Türk pasaportlu İsveçli oyuncu, Galatasaray'dan imza parasıyla birlikte yıllık 2 milyon Euro talep etti. Bu miktarı çok bulan sarı-kırmızılı kulüp ise 1.5 milyon Euro'ya Jimmy'yi ikna edip Sinan Gümüş'ün boşluğunu da doldurmayı planlıyor.

(Sporx)