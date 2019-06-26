26 Haziran 2019 08:00 | Çarşamba
Azubuike'yi Ahmed Hassan getirecek
BEŞİKTAŞ, Medel’in yerine düşündüğü Nijeryalı orta saha oyuncusu Azubuike’yle anlaşmak üzere.
GÜNEŞ
■ Siyah-Beyazlılar, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Rizespor’da geçiren Azubuike’nin kulübü Mısır’ın Pyramids takımına 1 milyon 250 bin euro teklifte bulundu. Pyramids’in kulübünün ise oyuncu için 1 milyon 600 bin euro istediği öğrenildi. Azubiike'yle görüşmeleri ise Beşiktaş’ın eski oyuncusu Mısırlı Ahmed Hassan’ın yaptığı kaydedildi.
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