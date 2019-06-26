Azubuike'yi Ahmed Hassan getirecek

GÜNEŞ

■ Siyah-Beyazlılar, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Rizespor’da geçiren Azubuike’nin kulübü Mısır’ın Pyramids takımına 1 milyon 250 bin euro teklifte bulundu. Pyramids’in kulübünün ise oyuncu için 1 milyon 600 bin euro istediği öğrenildi. Azubiike'yle görüşmeleri ise Beşiktaş’ın eski oyuncusu Mısırlı Ahmed Hassan’ın yaptığı kaydedildi.