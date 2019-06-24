24 Haziran 2019 09:13 | Pazartesi
Aytemiz Alanyaspor, Ozan Tufan'ı yeniden kiralamak istiyor
Sergen Yalçın’la yollarını ayırıp takımın başına Erol Bulut’u getiren Alanyaspor, Ozan Tufan için Fenerbahçe’nin kapısını çaldı.
Sergen Yalçın’la yollarını ayırıp takımın başına Erol Bulut’u getiren Alanyaspor, Ozan Tufan için Fenerbahçe’nin kapısını çaldı. Turuncu-Yeşilliler’in hocası Bulut, “Efecan’ı bırakmayı düşünmüyoruz. Ozan’ı da tekrar kiralamak istiyoruz” şeklinde konuştu.
(Star)
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