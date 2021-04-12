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12 Nisan 2021 Pazartesi 22:05:00 - Güncelleme:12 Nisan 2021 Pazartesi 22:05:00

Aytemiz Alanyaspor haftayı galibiyetle kapattı

Kaynak: AA

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Süper Lig'in 34. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 3-2 mağlup etti.

İLK YARI

15. dakikada sağ kanatta son çizgiye inen Juanfran, topu yerden içeriye ortaladı. Bareiro'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Abdulkadir Sünger'de kaldı.

20. dakikada orta alanda topu kazanan Babacar, ceza sahası dışında kaleyi hafif çaprazdan gören yerden şutunu çekti. Kaleci Abdulkadir Sünger iki hamlede topu kontrol etti.

27. dakikada Yukatel Denizlispor, öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Sacko, rakibini geçtikten sonra girdiği rakip ceza sahası son çizgisinden topu penaltı noktasına doğru yerden ortaladı. Bakalorz'un gelişine vurduğu top, ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip Yukatel Denizlispor 1-0 önde bitirdi.

İKİNCİ YARI

47. dakikada sağ kanattan Özer Özdemir ile başlayan Denizlispor atağında Veton Tusha ceza sahasına girer girmez topu çıkardı. Sacko'nun bekletmeden gelişine vurduğu meşin yuvarlak, üst direğin yakınından dışarı çıktı.

51. dakikada Yukatel Denizlispor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan gelişen Denizlispor atağında Sacko topu arkaya koşu yapan Bakalorz'a gönderdi. Bu futbolcunun yerden pasında Veton Tusha, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.

54. dakikada Alanyaspor farkı bire indirdi. Sağ kanattan Kadzior, topu arka direğe ortaladı. Rakip defans arasında iyi yükselen Berkan İsmail Kutlu, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

68. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Hakemin serbest vuruş kararı sonrası Efkan Bekiroğlu'nun, ceza sahası dışında kaleyi hafif çaprazdan gören yerden doğrudan kaleye gönderdiği top, ağlara gitti: 2-2.

88. dakikada Alanyaspor maçta öne geçti. Sol kanattan ceza sahası çizgisi üzerinde Davidson'un ortasında, ceza sahası içinde Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 3-2.

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 3-2 kazandı.

Etiketler : Alanya spor yukatel Denizli spor maç Süper ling futbol
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