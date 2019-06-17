Aytaç Cim-Bom’a

  • Bist 100
    90.787
  • Dolar
    5,9247
  • Euro
    6,6494
  • Altın
    255,2968
İstanbul
23 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Son Dakika... Çanakkale'de korkutan deprem Son Dakika... Çanakkale'de korkutan deprem
İspanya'da terör örgütü Galisya Direnişi'nin iki elebaşı yakalandı İspanya'da terör örgütü Galisya Direnişi'nin iki elebaşı yakalandı
Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu'nu ikiye katladı Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu'nu ikiye katladı
Son Dakika... Adana'da merkezli 4 ilde terör operasyonu Son Dakika... Adana'da merkezli 4 ilde terör operasyonu
Meteoroloji bir çok il için kuvvetli yağış, dolu ve fırtına uyarısı yaptı Meteoroloji bir çok il için kuvvetli yağış, dolu ve fırtına uyarısı yaptı
New Jersey'de ebru sergisi açıldı New Jersey'de ebru sergisi açıldı
BM Genel Sekreteri Guterres Kenya ve Somali'deki saldırıları kınadı BM Genel Sekreteri Guterres Kenya ve Somali'deki saldırıları kınadı
Venezuela’da katliam gibi kaza: 18 ölü Venezuela’da katliam gibi kaza: 18 ölü
Melih Gökçek’ten canlı yayın yorumları Melih Gökçek’ten canlı yayın yorumları
Lokman Çağrıcı'dan İmamoğlu'na sert tepki: İnsanları hor görme... Lokman Çağrıcı'dan İmamoğlu'na sert tepki: İnsanları hor görme...
Anadolu Ajansı'ndan İmamoğlu'na yanıt: AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur Anadolu Ajansı'ndan İmamoğlu'na yanıt: AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'e ilişkin yaptırım tehdidi Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'e ilişkin yaptırım tehdidi
FETÖ yanıtının ardından Ekrem İmamoğlu'nun eski tweetleri sosyal medyanın dilinde FETÖ yanıtının ardından Ekrem İmamoğlu'nun eski tweetleri sosyal medyanın dilinde
CHP'nin adayı İmamoğlu CHP'nin engel olduğu bursu vaat etti CHP'nin adayı İmamoğlu CHP'nin engel olduğu bursu vaat etti
İlhan Koman doodle ekranına taşındı İlhan Koman doodle ekranına taşındı
Şirin Payzın'ı rezil eden tweet! Tepki yağınca geri adım attı Şirin Payzın'ı rezil eden tweet! Tepki yağınca geri adım attı
Fırtına Boyd’da karar kıldı Fırtına Boyd’da karar kıldı
Aytaç Cim-Bom’a Aytaç Cim-Bom’a
Kolarov koptu geliyor Kolarov koptu geliyor
Marcelo atağı Marcelo atağı
Böyle olur futbolcunun düğünü Böyle olur futbolcunun düğünü
Havayı en çok Çin kirletti Havayı en çok Çin kirletti
O silah satışta O silah satışta
Felaket sonrası kasklı ayin Felaket sonrası kasklı ayin

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Haziran 2019 08:00 | Pazartesi

Aytaç Cim-Bom’a

Yabancı transferinde birçok isimle görüşen Galatasaray, yerli kalitesini de arttırmak için girişimlere başladı. Sarı-Kırmızılılar, Bursaspor’dan ayrılmak isteyen Aytaç Kara’yı gündemine aldı.

GÜNEŞ

■ EVER Banega için Sevilla ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, kadrosuna yerli takviyesi de yapmak için girişimlere başladı… Sarı-Kırmızılılar, BB Erzurumsporlu Taylan Antalyalı’nın ardından Bursasporlu Aytaç Kara’yı da gündemine aldı. 1.Lig’de forma giymek istemeyen 26 yaşındaki oyuncu ile görüşen Sarı-Kırmızılılar’ın “Finansal Fair Play nedeniyle bonservis konusunda sıkıntılıyız. Ancak bonservisini alırsan olur. Al bonservisini imzayı atarız” dediği iddia edildi.

NECATİ ATEŞ İLE GÖRÜNTÜLENDİ

 ■ AYTAÇ’IN da Galatasaray’dan gelen bir teklifi kaçırmak istemediği ve Bursaspor yönetiminin belli olmasının ardından oturup konuşacağı ve bonservisini isteyeceği belirtildi. Ligde geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla 32 maça çıkan Aytaç 6 gol, 2 asistlik performans gösterdi. Aytaç Bursaspor’un dışında, Altay, Eskişehirspor, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor formaları da giydi. Aytaç geçtiğimiz günlerde Futbol Akademisinde görev yapan Necati Ateş ile görüntülenmişti.

Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu'nu ikiye katladı
Hava durumu için son dakika uyarısı geldi! Meteoroloji açıkladı...
Başkan'dan Doğu Akdeniz resti: Avucunuzu yalarsınız
Emeklinin temmuz zammı netleşiyor
Ekrem İmamoğlu hakaret görüntülerini inkar etti! Yine 'basit' dedim dedi...
Anadolu Ajansı'ndan İmamoğlu'na yanıt: AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'e ilişkin yaptırım tehdidi
Şirin Payzın'ı rezil eden tweet! Tepki yağınca geri adım attı
Binali Yıldırım: 'Biz yeniden sayılmasına itiraz etmedik' demesi kocaman bir yalan
FETÖ yanıtının ardından Ekrem İmamoğlu'nun eski tweetleri sosyal medyanın dilinde
Seçim neden yenilendi? Binali Yıldırım anlattı
İmamoğlu'nun imzaladığı belge... Kendi sözlerini çürüttü!
Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu tartışma programında soruları yanıtladı
Kedi ve yavruları, ağzı telle bağlı kolide ölüme terk edildi
Star'dan algı peşinde koşanların asılsız iddialarına yalanlama
YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
Diriliş Ertuğrul dizisine Halka dizisinden transfer
Gizlenen detay ortaya çıktı! F-35'lerde Çin imzası
Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması!
Aleyna Tilki'den üniversite sınavı isyanı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ