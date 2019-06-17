Aytaç Cim-Bom’a

GÜNEŞ

■ EVER Banega için Sevilla ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, kadrosuna yerli takviyesi de yapmak için girişimlere başladı… Sarı-Kırmızılılar, BB Erzurumsporlu Taylan Antalyalı’nın ardından Bursasporlu Aytaç Kara’yı da gündemine aldı. 1.Lig’de forma giymek istemeyen 26 yaşındaki oyuncu ile görüşen Sarı-Kırmızılılar’ın “Finansal Fair Play nedeniyle bonservis konusunda sıkıntılıyız. Ancak bonservisini alırsan olur. Al bonservisini imzayı atarız” dediği iddia edildi.

NECATİ ATEŞ İLE GÖRÜNTÜLENDİ

■ AYTAÇ’IN da Galatasaray’dan gelen bir teklifi kaçırmak istemediği ve Bursaspor yönetiminin belli olmasının ardından oturup konuşacağı ve bonservisini isteyeceği belirtildi. Ligde geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla 32 maça çıkan Aytaç 6 gol, 2 asistlik performans gösterdi. Aytaç Bursaspor’un dışında, Altay, Eskişehirspor, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor formaları da giydi. Aytaç geçtiğimiz günlerde Futbol Akademisinde görev yapan Necati Ateş ile görüntülenmişti.