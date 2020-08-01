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01 Ağustos 2020 Cumartesi 12:31:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2020 Cumartesi 12:31:00

Avrupa liglerinin vazgeçilmez futbolcuları

Kaynak: AA

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Avrupa'nın 5 büyük liginde top koşturan 11 futbolcu, kulüplerinin bütün karşılaşmalarında 90 dakika sahada kalmayı başardı.

Avrupa'nın 5 büyük liginden yalnızca 11 futbolcu, bu sezon kulüplerinin tüm maçlarında 90 dakika forma giydi.

İtalya dışında sezonun tamamlandığı Avrupa'nın önde gelen liglerindeki az sayıda futbolcu, hem teknik direktörlerinin vazgeçilmezi oldu hem de sakatlık veya ceza yüzünden bir dakika bile kaçırmadı.

Transfermarkt'ın verilerine göre Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerinde bunu, sadece 11 futbolcu başarabildi.

Mevkileri gereği sakatlanma ve kart görme ihtimali düşük olan kaleciler değerlendirme dışı bırakıldığında, "en fazla süre alan" isim unvanını, Premier Lig'den 7 oyuncu paylaştı.

30 yıl sonra şampiyonluk ipini göğüsleyen Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk'ın yanı sıra Harry Maguire (Manchester United), Declan Rice (West Ham United), James Tarkowski (Burnley), James Ward-Prowse (Southampton), Conor Coady (Wolverhampton) ve George Baldock (Sheffield United), 38 maçta da firesiz oynadı. Bu 7 futbolcu 3 bin 420'şer dakika sahada kaldı.

La Liga, Serie A ve Bundesliga'dan hiçbir oyuncunun giremediği listeye, yeni tip koronovirüs salgını sebebiyle 2019-20 sezonunun 28. hafta sonunda tescil edildiği Ligue 1'den ise 4 kişi adını yazdırabildi.

Metz'den Fabien Centonze, Toulouse'dan Issiaga Sylla, Dijon'dan Bruno Ecuele Manga ve Reims'den Yunis Abdelhamid, takımlarının sahada olduğu 2 bin 520 dakika boyunca forma giydi.

La Liga'da top koşturan Jesus Navas, takımı Sevilla'yı sadece 49 dakika yalnız bıraktı. Bundesliga'da oynayan Christian Günter (Freiburg) 29, Bastian Oczipka (Schalke 04) ise 45 dakikayla listenin dışında kaldı.

Süper Lig'den 2 isim başarabildi

Süper Lig'de yalnızca Demir Grup Sivasspor'dan Aaron Appindangoye ve Gaziantep FK'den Alin Tosca, takımlarının çıktığı 34 maçta da 90 dakika forma giydi.

Gabonlu stoper Appindangoye ve Rumen stoper Tosca, 3 bin 60'şar dakika oynadı.

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