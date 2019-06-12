Atletico Madrid, Eljif Elmas için Fenerbahçe ile masaya oturacak

BİR yandan UEFA’nın vereceği kararı bekleyen diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdüren F.Bahçe, maddi anlamda kaynak yaratmaya çalışıyor. Sarı-Lacivertliler, Eljif Elmas, Miha Zajc ve Jailson’u satarak bu kaynağı yaratmayı planlıyor. Bu konuda flaş bir gelişme yaşandı. La Liga’nın güçlü temsilcilerinden Atletico Madrid’in yetkilileri Eljif Elmas için İstanbul’a geldi. İspanyol yetkililer, Sarı-Lacivertli idarecilerle yapacağı kritik toplantıda son yaptığı 14 milyon euroluk teklifin de üzerine çıkacak

INTER, NAPOLi, DORTMUND iSTiYOR

Inter de Eljif ile yakından ilgileniyor. İtalyan ekibi Makedon orta saha için 15 milyon euroluk bir teklifle Fenerbahçe’nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Inter, Eljif transferinde Makedonya’nın efsane ismi Pandev üzerinden görüşmeleri sürdürüyor. Genç oyuncu Pandev’e çok değer veriyor. Bir diğer İtalyan ekibi Napoli de Eljif için Sarı-Lacivertliler’le görüşmelerini uzun süredir sürdürüyor. Rakamın 18 milyon euro seviyelerine çıktığı İtalyan ekibi şu an frene basmış durumda. Alman ekibi Dortmund da Eljif’in durumunu takip ediyor.

180 BiN EURO ÖDENEREK ALINMIŞTI

Sarı-Lacivertli takıma 2017 yılında Rabotnicki takımından gelen 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar mukavelesi var. Kontratında ‘23 milyon euroya serbest kalır’ maddesi de bulunuyor. Eljif, yetiştirme parası olarak verilen 180 bin euro karşılığında Fenerbahçe’ye transfer edilmişti. Dönemin başkanı Aziz Yıldırım, Eljif transferi gerçekleştirmek için oldukça akıllı manevralarda bulunmuştu. Eljif Elmas geçen sezon Spor Toto Süper Lig’de forma giydiği 29 maçta 4 gol kaydetmişti.

(Akşam)