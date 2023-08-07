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07 Ağustos 2023 Pazartesi 13:15:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2023 Pazartesi 13:15:00

Atıcılıkta hedef "engelsiz poligonları" tüm Türkiye'ye yaymak

Kaynak: AA

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Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu, havalı silah poligonlarını "engelsiz" hale getirmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu, yaptığı açıklamada, federasyon bünyesinde aktif, 20'si tekerlekli sandalyeli 80 bedensel engelli sporcu bulunduğunu belirterek, "Bu sayıyı özellikle havalı silah poligonlarımızın olduğu illerde artırmak için poligonlarımızı elimizden geldiğince engelsiz poligon haline getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, federasyon, kulüp antrenörleri ve fahri görevlilerin poligonlarda görev yaptığına dikkati çeken Çolakoğlu, "Hocalarımız, kulüp yöneticilerimiz empati yeteneği oldukça fazla gelişmiş arkadaşlarımızdır. Fizyoterapistlerimiz ve diğer destek elemanları da aynı şekilde yarışmalarda ve bazı illerimizdeki tesislerimiz de yer alıyorlar." diye konuştu.

Yarışmaların engelsiz otellerin bulunduğu illerdeki poligonlarda düzenlendiğine vurgu yapan Çolakoğlu, işitme ve bedensel engelli vatandaşları poligonlara beklediklerini, bu konuda federasyona ve kendisine sosyal medya hesaplarından da ulaşılabileceğini anlattı.

Federasyonun internet sitesinden de bilgi alınabileceğini aktaran Çolakoğlu, şöyle devam etti:

"Şu an için 40 ilde havalı silah poligonumuz var. Bu havalı silah poligonlarının yarısı tekerlekli sandalyeli vatandaşlarımıza uygun. Tekerlekli sandalye kullanmayan bedensel engelliler 40 poligonumuzun tamamında bu sporu yapabilirler."

PARALİMPİK ATICILARDAN 5 MADALYA

Çolakoğlu, milli atıcıların paralimpik olimpiyatlarda 5 madalya kazandığını, dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya sayısının fazla olduğunu dile getirdi.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde 8-20 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek ve Paris Olimpiyat Oyunları'na kota puanı verecek Avrupa Paralimpik Şampiyonası'na geniş bir kafileyle katılacaklarına dikkati çeken Çolakoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hollanda'dan döndükten sonra Peru'ya Dünya Şampiyonasına gidecekler. Şu anda Paris Paralimpik Olimpiyat Oyunları'na kota alarak katılmayı garantileyen üç sporcumuz var. Avrupa Oyunları ve Dünya şampiyonasından sonra bu sayının 10 olacağına inanıyorum. Bu spora yeni başlayacak işitme ya da bedensel engelli sporcularımızdan da bu madalyaların geleceğine inanıyorum."

Etiketler : atıcılık gürsel çolakoğlu paralimpik bedensel engelli
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