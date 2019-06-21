Atiba'nın halefi Bachirou
Malmö ile Aralık ayında oynanan maçta çok iyi bir performans gösterip Siyah-Beyazlı yönetimin ilgisini çeken Bachirou’nun menajeri İstanbul’a geldi. Beşiktaş, bonservisi düşük olan 29 yaşındaki ön libero ile anlaşma sağlaması halinde Atiba’nın veliahtını bulmuş olacak.
GÜNEŞ
AVCI ALINMASINI İSTEDİ
KARTAL transferde tanıdık bir isme yöneldi. Siyah-Beyazlılar, Avrupa Ligi’nde Malmö’yle Aralık ayında Vodafone Park’ta 1-0 kaybedilen maçta mükemmel bir performans gösteren ve taraftarların çok beğendiği Fouad Bachirou'yla görüşüyor. O karşılaşma sonrasında oyuncuyu takibe alan Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı’nın Atiba’nın yerine mutlaka bir futbolcu alınmasını istemesi üzerine harekete geçti.
MENAJERİ İSTANBUL’A GELDİ
İLERLEYEN yaşı nedeniyle Atiba’nın yoğun maratonu yüzde yüz performansla kaldıramayacağını düşünen Avcı’nın bu talebi sonrası yönetim, transfer listesinde yer alan Fouad Bachirou'nun menajerini acil olarak İstanbul’a çağırdı. Menajer Blash Hosseini, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek Beşiktaş A Takım Direktörü Ali Naibi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ve menajerle prensipte anlaşma sağlandığı öğrenildi.
TEKLİFTEN MEMNUN OLDU
29 yaşındaki ön libero Bachirou, İsveç’te yayınlanan Expressen'e verdiği röportajda ise “Yakın çevremden Beşiktaş'ın bana olan ilgisini duydum. Ne kadar ciddi olduklarını bilmiyorum ama bu durum beni memnun etti. Beşiktaş büyük bir kulüp. Onlara karşı oynama fırsatı bulmuştuk. Çılgın bir taraftar kitlesi ve harika bir hikayeleri var. Kişisel hedefim her zaman daha büyük bir kulüp ve daha iyi bir ligde oynamak” diye konuştu.
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