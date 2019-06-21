Aslan'a 2 Rumen daha

GÜNEŞ

YATIRIM DEĞERİ VAR

TRANSFER çalışmalarını sürdüren G.Saray, rotayı Romanya pazarına çevirdi. Cim Bom, Romanya Milli Takımı’dan George Puscas ile 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau’yu gündemine aldı. Sarı-Kırmızılı kulübün futbolcu izleme birimi tarafından teknik heyete sunulan rapor doğrultusunda iletişime geçilen iki isim için hem “takıma katkı sağlar hem de yatırım değeri taşır” görüşü ön plana çıktı. Rumen menajer Gigi Becali’yle pazarlıkların sürdüğü aktarıldı.

RUMEN MODRİC

ROMANYA’DA yetişip çocuk yaşta İnter altyapısına alınan Puscas, geçen sezon Serie B’de Palermo formasıyla 33 maçta 9 gol, 3 asist üretti. 4 kez milli olan 1.88 boyundaki santrfor için İtalyanlar’ın 5 milyon euro bonservis istediği, G.Saray’ın ise 3 milyon teklif ettiği öğrenildi. Romanya’da Craiova forması giyen Cicaldau ise Modric’e benzetiliyor. Genç futbolcunun Almanya’dan da taliplerinin olması değerini yükseltiyor. Aslan’ın bu transferi 5-6 milyon euroya bitirmesi bekleniyor.

CHİCHARİTO ÇOK PARA İSTEDİ

MENAJERİYLE İstanbul’da görüşülen Javier Hernandez’de (Chicharito) farkın büyük olduğu öğrenildi. West Ham United’ın en çok maaş alan ismi olan Meksikalı yıldız, İngiltere’de kazandığı 4.5 milyon eurodan da fazlasını istedi. Sarı-Kırmızılılar 3 milyon önerince görüşme tıkandı. West Ham’ın gözden çıkardığı 30 yaşındaki futbolcu için yaptığı teklifte taviz vermediği öğrenilen G.Saray yönetimi, Meksikalılar’ın “Kabul ediyoruz” diye geri dönmesi halinde sözleşmeyi hazırlayacak.