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27 Haziran 2019 08:00 | Perşembe

Aslan’a bedava golcü

Finansal anlamda sıkıntılı bir dönem geçiren Galatasaray, bonservisi elinde olan oyuncuları listenin tepesine yazdı. O isimlerin başında ise Fernando Llorente geliyor. Sarı-Kırmızılı idarecilerin İspanyol yıldızın menajeriyle irtibata geçtiği belirtildi.

GÜNEŞ

■ KADROSUNA kaliteli bir forvet katmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Tottenham ile yollarını ayıran İspanyol yıldız Fernando Llorente’yi gündemine aldı… UEFA ile imzaladığı FFP anlaşması nedeniyle oyuncu satmadan oyuncu alamayan Sarı-Kırmızılılar, Mbaye Diagne’nin de belirsizliğini korumasından dolayı böyle bir adım attı. Transferden sorumlu yöneticilerin 1.93’lük santrforun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği ve tekliflerini sunduğu belirtildi.

İLK TERCİHİ İSPANYA

 ■ FUTBOL kariyerinin sonlarına gelen 34 yaşındaki oyuncunun ilk tercihinin ülkesi İspanya olduğu ancak Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kozuyla Llorente’nin aklını çelmeye çalıştığı öğrenildi. Cim Bom’un İspanyol golcüye 3 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme teklif ettiği de gelen bilgiler arasında… Geçtiğimiz sezon 20’si Premier Lig, 9’u Şampiyonlar Ligi, 2’si FA Cup ve 4’ü EFL Cup olmak üzere Tottenham formasıyla 35 maça çıkan Llorente 8 gol, 5 asist üretti.

TARAFTAR SOĞUK BAKIYOR

 ■ KARİYERİNDE Tottenham’ın dışında Athletic Bilbao, Juventus, Sevilla ve Swansea City gibi takımların formasını giyen Llorente’ye Galatasaray taraftarı soğuk bakıyor… Sarı-Kırmızılılar’ın bu transfere olumsuz bakmasının sebepleri Llorente’nin 34 yaşında olması ve İspanyol golcülerin Türkiye’de iyi bir performans ortaya koyamaması… G.Saraylı futbol severler, 'Güiza, Soldado ve Negredo’yu gördük. Llorente de aynı onler gibi başarılı olamaz' diyerek sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

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